■男子ゴルフ・三井住友VISA太平洋マスターズ 第1日（7日、静岡県・太平洋クラブ 御殿場コース、7262ヤード、パー70）【写真を見る】石川遼大会史上最多4度目Vへ好発進「自分でも評価できるラウンドができた」【三井住友VISA太平洋マスターズ開幕】これまで3度大会制覇を果たした石川遼（33、CASIO）が、大会最多、4度目の優勝へ好スタートを切った。インスタートの石川は11番でこの日最初のバーディを奪うと、17番パー3ではおよ