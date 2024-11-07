平地でも雪が降り、本格的に灯油が必要となる季節になりました。７日に発表された北海道内の灯油の配達価格は１リットルあたり１２１．８円となり、高止まりの状況が続いています。道内の灯油の配達価格は、先週と比べ０.１円高い１リットルあたり１２１．８円と、高止まりの状況が続いています。石油情報センターによりますと、政府が支給している補助金の効果で横ばいの状況が続いていますが、２０２４年いっぱいで補助金