侍ジャパンに選出された13人の投手陣が5日、宮崎キャンプの最終日に食事会を行ったことを公開しました。各々のSNSでは投手13人の集合写真を投稿し、意気込みを語りました。戸郷翔征投手は自身のインスタグラムで写真を公開し「投手会最高でした！頑張りましょう！皆さん沢山の応援よろしくお願いします！」とコメント。隅田知一郎投手は「みんなで頑張るぞー！おー！」と日の丸の絵文字とともに声をあげ、大勢投手は「皆さんで盛り