演歌歌手の藤あや子が6日に自身のアメブロを更新。演歌歌手の北島三郎から貰った差し入れを公開した。【映像】藤あや子の豪華手料理（複数カット）この日、藤は5日に東京都八王子市のJ:COMホール八王子で開催された日本クラウン主催のスペシャルコンサート『令和・歌の祭典2024〜昭和、平成、令和、歌とともに〜』に出演したことを報告。「北島三郎先生 米寿のコンサート」と説明し、北島や演歌歌手の細川たかし、歌手の美川憲