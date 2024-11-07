トランプ氏の返り咲きになり、世界がどう変わっていくのか。7日は、2つの戦争がどうなっていくのか見ていきます。2つの戦争というのが、「ロシアのウクライナ侵攻」と「イスラエルとハマス・ヒズボラの衝突」です。まず、ロシアのウクライナ侵攻については、ウクライナへの支援を打ち切り、領土を一部譲り渡すなどの和平案についても示唆していました。ーートランプ氏は“ウクライナ戦争は24時間以内に終結できる”と言っていたが