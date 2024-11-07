John Kruzel[ワシントン６日ロイター] - ５日の米大統領選で返り咲きを決めた共和党候補のトランプ前大統領は、１期目の任期中に連邦最高裁判事を指名できる職権を駆使して最高裁を大幅に保守化させたが、２期目には保守派判事の割合を一段と高める機会を手中にしそうだ。さらに、高齢の保守派判事３人を若い保守派判事に入れ替え、同派の優勢を長期間維持しようと図る可能性もある。保守派判事はクラレンス・トーマス氏が