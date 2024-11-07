フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯は８日から東京・国立代々木競技場で開幕する。７日は会場で公式練習が行われ、女子で２年連続出場の青木祐奈（ＭＦアカデミー）は、３回転のルッツ―ループの連続ジャンプを着氷するなどした。大学４年生で挑んだ昨年大会は「引退を考えていたので、最後の国際大会だと思って、楽しもうという気持ちだけだった」というが、今年は現役続行を決めて、２度目の出