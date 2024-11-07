今年のダイオライト記念を制したセラフィックコール（牡４歳、栗東・寺島良厩舎、父へニーヒューズ）が、チャンピオンズＣ（１２月１日、中京・ダート１８００メートル）での復帰を目指す。１１月７日、所属するキャロットクラブがホームページで発表した。同馬は６月の帝王賞８着後、休養に入っていた。