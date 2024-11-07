フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯は８日から東京・国立代々木競技場で開幕する。７日は会場で公式練習が行われ、女子でＧＰ連勝を狙う坂本花織（シスメックス）は、フリーの曲をかけて、ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）からのコンビネーション、フリップ―トウループの連続３回転を降りるなどした。後半、単発の３回転ルッツはミスになるも、その後修正し、念入りに確認した。練習後には取