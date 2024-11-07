ソフトバンクは７日、育成外国人として、張峻瑋（チャン・ジュンウェイ）投手が入団すると発表した。背番号は１５３。張峻瑋は２００５年１１月１４日、台湾・台東県出身の１８歳。１７８センチ、７７キロながら最速１５６キロの剛速球を投げ込む右投右打で、地元では「火球男」の異名を取る。１８歳ながら９月のＵ２３ワールドカップ台湾代表に選出されるなど、将来を嘱望されている。昨年９月のＵ１８ワールドカ