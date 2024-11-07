モデルのあらた唯（27）が7日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカでのランチ姿を公開した。「オシャランチ」とつづり、グレーのオーバーサイズのトレーナーに黒のミニスカ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「レースアンバサダー」「レースクイーン」「エクステ」などと添えた。この投稿にフォロワーらからは「ロング素敵」「可愛くて癒されます」「長い髪とてもお似合いです」「美女水辺にいる精霊ですか」「わっ！大