きょうは二十四節気のひとつ「立冬」です。富山県内は、けさ冷え込んだうえ、日中の最高気温も全ての観測地点で15度を下回り、冬近しを感じさせる一日となりました。けさの最低気温は、高岡市伏木や魚津市など県内4つの観測地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。冬型の気圧配置になった影響で、日中は時折、北寄りの冷たい風が吹いて気温は上がらず、最高気温は富山市が県内で最も高く14度ちょうど、高岡市伏木で12.