パリ五輪・パラリンピックで活躍した岡山ゆかりの選手を讃えるパレードが来月（12月）8日、岡山市中心部で行われることが決まりました。 【写真を見る】パリ五輪体操金メダルの岡慎之助選手やパラリンピック陸上銀メダルの佐藤友祈選手らが岡山市内でパレード12月8日実施決定 県内のスポーツ協会の役員らが参加しての実行委員会で決まったものです。 パレードは、パリ五輪体操で3つの金メダルと1つの