岡山県出身で世界的に活躍するバイオリニスト・福田廉之介さんが演奏するチャリティーイベントが岡山市東区で行われました。 【写真を見る】バイオリニスト・福田廉之介さんのチャリティー演奏会ボランティア団体「ケア・フレンズ岡山」が開催【岡山】 （福田さんの演奏「愛のあいさつ／エルガー」） このイベントは岡山県の女性でつくるボランティア団体「ケア・フレンズ岡山」が開いたものです。岡山県