バスケットボールB3リーグの香川ファイブアローズが、スポンサー企業とクラブの成長に取り組もうと、昨夜(6日)、香川県高松市で交流会を開きました。 【写真を見る】地域の “気になる存在に”ファイブアローズがスポンサー企業と交流会Bリーグ島田チェアマンも出席【香川】 交流会には、スポンサー企業から約100人が参加し、会場には、Bリーグの島田チェアマンも招