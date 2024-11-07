岡山市北区のRSKバラ園で、1万2千株の秋のバラが開花の時期を迎えています。 【写真を見る】燃えるような赤色が特徴の「ロブ・ロイ」など450品種 約1万2千株の秋のバラがRSKバラ園で見ごろ【岡山】 燃えるような赤色が特徴の「ロブ・ロイ」。バラの王道とも言われる美しい形が人気の品種です。RSKバラ園では、450品種・約1万2千株の秋のバラが開花の時期を迎えています。今年は猛暑の影響で例年よりも早く花がついたため、現在