11月3日、アイドルグループ・嵐がCDデビュー25周年を迎えたことを記念して、公式YouTubeチャンネルでファンへの“サプライズ”があった。「これまでに公開していなかった楽曲のミュージックビデオが一斉に投稿されました。2000年の『SUNRISE日本』から2020年の『Do you…？』まで、全71曲が見られるようになったのです。若かりしころの5人の映像も多く、ファンから好評です」（芸能記者）ただ、Xではミュージックビデオに関し