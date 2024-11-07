門前エリアの新たな散策拠点「Hikari Terrace 輝坊」参道は、みやげ物店が軒を連ねるにぎやかな門前通りとは対照的に、永平寺川のせせらぎが響く静かな通り福井県を代表する名刹である大本山永平寺。その門前には、みやげ物店や食事処が並ぶ永平寺門前通りがのび、参拝客が行き交っています。にぎやかな門前通りから1本隣りの通りに入ると、境内を流れる永平寺川沿いに続く石畳の参道があります。この道は大本山永平寺の古くからの