地下鉄五条駅から徒歩5分、京都駅からも徒歩圏内の好立地「カフェで移動の疲れを癒やしながら、SNSをチェックしたい」「コーヒーとスイーツを楽しみながら作業したい」「おいしいコーヒーから京都の朝を始めたい」。そんな方にオスススメしたいのが「SCENE FACTORY COFFEE and SPACE（しーん ふぁくとりー こーひー あんど すぺーす）です。京都の玄関口、JR京都駅から歩けば18分、地下鉄に乗り換えて五条駅で下車すれば徒歩5分の