タレント・松本明子さんとTikTokの人気クリエイターが生配信へ 2025年の瀬戸内国際芸術祭を盛り上げようと、高松市出身のタレント松本明子さんらが7日午後7時からライブ配信を行います。 香川県庁を訪れたのは、松本明子さんと、TikTokの動画クリエイター5人です。 TikTokジャパンの安永修章執行役員は、瀬戸内国際芸術祭実行委員会の会長を務める池田知事に寄付金100万円を渡しました。 松本明子