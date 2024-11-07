福岡県でインフルエンザの感染者が増加し、「流行入り」しました。福岡県によりますと、3日までの1週間に報告された「インフルエンザ」の1医療機関あたりの感染者数は1.39人で、流行入りの目安となる1人を超えました。県内では9月以降、インフルエンザの感染拡大により小学校や中学校など27校で、学年閉鎖や学級閉鎖の措置が取られたということです。福岡県では、手洗いや適切なマスクの着用など基本的な感染対策の徹底を呼びかけ