日本野球機構(NPB)は、2025年度のプロ野球公式戦の試合日程を発表しました。開幕戦は両リーグとも3月28日に開催。1球団あたりの試合数は24年シーズンと同じくリーグ戦125試合、交流戦18試合の計143試合が行われます。セ・リーグの開幕戦は23年シーズンの上位3球団の本拠地で行われますが、同年首位の阪神が開催球場の都合により辞退したため、同年4位の巨人が開幕戦主催となりました。対戦カードは広島対阪神（マツダスタジアム）