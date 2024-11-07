マウンドで投球練習する才木＝バンテリンドーム今月開催の国際大会「プレミア12」に出場する日本代表は7日、チェコ代表との強化試合（9、10日）を行うバンテリンドームナゴヤで一部選手が調整した。才木浩人投手（阪神）はブルペンではなく球場のマウンドから投球練習を行い「感覚をしっかり確かめて、本戦につなげられるような試合になれば」と話した。この日が26歳の誕生日だった。チームメートからの歌と電光掲示板に表示さ