千葉県の建設会社と取締役らが2億8000万円を超える所得を隠して脱税したとして、東京国税局に刑事告発されました。【映像】刑事告発された株式会社三枝組法人税法違反などの疑いで刑事告発されたのは、千葉県茂原市の建設会社「三枝組」と、三枝惠美子取締役（81）、脱税の指南役で別の脱税事件で起訴されている首藤弘被告（44）です。関係者によりますと、三枝取締役らは貸付金を業務委託費と偽るなどして約2億8800万円の所