今オフにヤンキースからフリーエージェント（FA）となったフアン・ソト外野手の代理人であるスコット・ボラス氏が6日（日本時間7日）、取材に応じた。FA市場における最注目選手であるソトについて、同氏は「ソトを獲得した球団は美術館のモナリザを持っているようなものだ」と話し、大谷翔平投手がドジャースと結んだ「10年総額7億ドル」に迫る大型契約締結に自信を見せた。 ■本人はオーナー