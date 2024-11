by Gage Skidmore2024年11月に行われたアメリカ合衆国大統領選挙は、共和党のドナルド・トランプ氏が勝利しました。仮想通貨のビットコインの相場がこの結果の影響を大きく受け、過去最高額となる7万6493.86ドル(約1180万円)に達したと報じられています。Bitcoin breaks new all-time high above $74,000 amid Trump's early lead on Election Day | The Blockhttps://www.theblock.co/post/282319/bitcoin-all-time-highBitcoin h