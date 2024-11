IS:SUEが、新曲「Breaking Thru the Line」を11月5日に配信リリースした。 (関連:【映像あり】IS:SUE、新曲「Breaking Thru the Line」パフォーマンスビデオティザー) 同楽曲は、11月13日にリリースされる2ndシングル『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』の収録曲。すでに先行配信されているリード曲「THE FLASH GIRL」に続き、“異種”であることの強さ、美しさ、かっこよさを追究している