「追風者〜金融界の夜明けへ〜」 中国の名だたるドラマアワードを席捲した大ヒット時代劇「慶余年〜麒麟児、現る〜」(2019年)の活発なヒロイン役で脚光を浴びたリー・チン(李沁)。同作に続き、「狼殿下-Fate of Love-」(2020年)や「春を待ちわびて〜The sea in the dream〜(原題:夢中的那片海)」(2023年)でシャオ・ジャン(肖戦)と再共演したことでも注目を集めたが、1930年代の上海を舞台にした最新ドラマ「追風者〜金融界