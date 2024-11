「TO THE NEW WORLD」キービジュアル Snow Manが出演する「未知なるステージ」をコンセプトにしたキャンペーンビジュアル・ムービー「TO THE NEW WORLD」が公開。キャンペーンが11月7日よりスタートした。プーマ ジャパン株式会社は、Snow Manを起用したキャンペーン「TO THE NEW WORLD(トゥ ザ ニュー ワールド)」を7日からスタート。今回のキャンペーン実施に伴い、プーマ最新の厚底スニーカーを発売、さらに、