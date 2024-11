<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO」>の会場でのCD・Blu-ray&DVD販売コーナーで行われる特典が発表された。1会計につき1,200円以上購入すると、オリジナルクリアファイルがプレゼント。さらに17thアルバム『Back To The Pops』を購入すると「GLAY 30th Anniversary抽選会」に参加することができる。抽選会で当たりが出ると、展示されている該当のGLAYメンバーが実際に使用