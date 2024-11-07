トランプ氏が勝利確実となった選挙から一夜明け、アメリカ国内の受け止めについて、米ワシントンから中継です。大統領に返り咲いたトランプ氏ですが、アメリカメディアは「1次政権とは全く異なる政権になるだろう」と伝えています。開票は続いていますが、アメリカメディアは、トランプ氏は共和党の候補としては20年ぶりに、得票で民主党候補を上回ると報じています。同時に連邦議会の選挙も行われていて、大統領に加え、議会の上