お笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃが主演を務める映画『怪獣ヤロウ！』より、覚醒したポンコツ地方公務員の山田（ぐんぴぃ）が怪獣映画製作に大奮闘する場面写真が一挙解禁された。【写真】ポンコツ地方公務員・山田（ぐんぴぃ）、怪獣映画製作に目覚める本作は、“変わりゆくご当地映画”そのものをテーマにした新しい物語。岐阜県関市役所の観光課に務める山田一郎（ぐんぴぃ）は、市長から市を盛り上げるための“ご当地