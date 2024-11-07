「hololive DEV_IS」から新ユニット『FLOW GLOW』がデビューすることが発表された。新メンバー5人が11月9日（土）20:00に初配信を行い、デビュー楽曲はFouxとポチョムキン（餓鬼レンジャー）による書き下ろし楽曲となる。このユニットは、ホロライブ初のデビュー記念リアルポップアップイベントも開催される。新ユニット『FLOW GLOW』は、「響咲リオナ」「虎金妃笑虎」「水宮枢」「輪堂千速」「綺々羅々ヴィヴィ」の5名から構成さ