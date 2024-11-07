こんにちは、Togetterオリジナル編集部のToge松です。名古屋市の車道駅に来ています。初めて来た駅名古屋市営地下鉄桜通線の車道駅は、「しゃどう」じゃなくて「くるまみち」と読む。あまり馴染みのない駅名だが、ここに名古屋が全国に誇るコーヒーチェーン「コメダ珈琲店」の本社があることをご存知だろうか。住所的には「名古屋市東区葵三丁目」。いかにも徳川家に縁のある土地という感じでかっこいい。話がそれてしまったが、本