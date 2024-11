by Focal Fotoカナダのジャスティン・トルドー政権が2024年11月6日に、国家安全保障上の懸念を理由にTikTokの国内事業の解散を命じたことがわかりました。カナダ国民は引き続きTikTokのサービスを利用することができますが、当局はデータが中国政府によって取得されるリスクを念頭に、アプリを使用する場合は十分に注意して使うよう呼びかけています。TikTok must end business in Canada but app will stay available, Ottawa say