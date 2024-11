OpenAIのサム・アルトマンCEOが現地時間2024年11月6日に、「chat.com」のドメイン名を買収したことを明らかにしました。記事作成時点で「chat.com」はOpenAIのチャットAI「ChatGPT」にリダイレクトされるようになっています。Did OpenAI just spend more than $10 million on a URL? - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/6/24289768/openai-chat-chatgpt-sam-altman-hubspotOpenAI acquired Chat.com | TechCrunchhttps:/