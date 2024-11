by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamaniアメリカ国立科学財団・光赤外線天文学研究所(NOIRLab)の研究チームが、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とチャンドラX線天文台のデータを用いて、「LID-568」と名付けたブラックホールを発見しました。LID-568は、理論限界の40倍を超える驚異的速度で周囲の物質を消費する、超大質量ブラックホールだとのことです。A super-Eddington-accreting black hole ~1.5 Gyr after the Big