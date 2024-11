⽊下暖⽇、吉澤要⼈が出演する映画『BLUE FIGHT 〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』の主題歌が、MY FIRST STORYが本作のために書き下ろした「BREAK IT DOWN」に決定。同曲を使った予告映像が場面写真と共に解禁された。【動画】MY FIRST STORYが主題歌を担当!映画『BLUE FIGHT 〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』予告“1分間で最強を決める”斬新なコンセプトの格闘技イベント・ブレイキングダ