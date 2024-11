【モデルプレス=2024/11/07】SKY-HIがCEOを務めるマネジメント&レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー・シンガーのちゃんみなを迎えたガールズグループオーディション「No No Girls」。最終審査となる 『No No Girls THE FINAL』(2025年1月11日/Kアリーナ横浜)に、3次審査参加者全員の出演が決定。倖田來未ら出演者も発表された。【写真】ちゃんみなオーディション「No No Girls」4次審査進出者一覧◆「No No Girls THE