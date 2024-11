【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■主題歌入り予告映像が解禁! MY FIRST STORYの新曲「BREAK IT DOWN」が、映画『BLUE FIGHT ~蒼き若者たちのブレイキングダウン~』の主題歌に決定。併せて、予告映像が公開された。 『クローズ ZERO』スタッフと、格闘技イベント『ブレイキングダウン』が放つあらたなる不良バトル映画『BLUE FIGHT ~蒼き若者たちのブレイキングダウン~』が、2025年