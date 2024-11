JO1にとって初めてとなる京セラドーム大阪単独公演を収めた映像作品『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR 'BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA'』が、11月6日に発売された。 (関連:【動画あり】京セラドームで披露されたJO1「Fairytale」) 本作品には、2023年11月25日に行われた京セラドーム公演を完全収録。2020年3月のデビューから、JO1がずっと追いかけてきた念願のドーム公演を、