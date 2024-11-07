[11.6 欧州CLリーグフェーズ第4節](アリアンツ・アレーナ)※29:15開始<出場メンバー>[バイエルン]先発GK 1 マヌエル・ノイアーDF 2 ダヨ・ウパメカノDF 3 キム・ミンジェDF 19 アルフォンソ・デイビスDF 27 コンラッド・ライマーMF 6 ヨシュア・キミッヒMF 7 セルジュ・ニャブリMF 16 ジョアン・パリーニャMF 17 マイケル・オリーズMF 42 ジャマル・ムシアラFW 9 ハリー・ケイン控えGK 18 ダニエル・ペレツGK 35 M. SchmittD