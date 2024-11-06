福岡県警城南署は6日、福岡市城南区南片江6丁目に住む男性の携帯に同日午後5時ごろ、男から「携帯電話の料金未払いがある。27万円滞納している。すぐに支払ってください」などという不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。 