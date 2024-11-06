アメリカ大統領選挙でトランプ前大統領が勝利宣言したことをめぐり、ロシアの大統領報道官は「プーチン大統領が祝意を伝える計画は把握していない」と述べました。アメリカ大統領選挙は、ロシアでも国営テレビが特別番組を編成し、いち早く「トランプ氏が再び大統領に」と伝えるなど関心の高さがうかがえます。ペスコフ大統領報道官は6日、トランプ氏の勝利宣言を受け、プーチン大統領が祝意を伝えるかどうか問われると、「その計
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