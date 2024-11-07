【北京時事】米大統領選でトランプ前大統領の当選が確実となり、米中の通商摩擦が激化することは避けられそうにない。ただ、中国の習近平政権は、トランプ氏の「米国第一主義」によって、米国と同盟国の足並みが乱れ、「対中包囲網」に亀裂が生じる展開も想定している。中国外務省は６日夜、大統領選に関する記者の質問に答える形式で報道官談話を発表。「米国民の選択を尊重し、トランプ氏の大統領当選に祝意を表する」と述べ