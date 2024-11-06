名古屋市長選挙 は11月10日に告示されます。ここに来て自民党も、国民民主党の国会議員だった大塚耕平さんを支援する方針で、与野党相乗りの構図が固まりました。 ■自民党が一転…大塚耕平氏 前参議院議員の大塚耕平さん(65)は11月6日夕方、名古屋市議会に姿を見せ、自民党市議団の控室を訪ねました。 自民党名古屋市議団の藤田和秀団長：「大塚耕平候補予定者を、私ども自由民主党名古屋市議団として支援