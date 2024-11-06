米大統領選、トランプ氏が勝利宣言6日、米フロリダ州フォートローダーデールで、トランプ氏の演説をテレビで見る共和党支持者。（フォートローダーデール＝新華社記者/呉暁凌）【新華社フォートローダーデール11月6日】米共和党の大統領候補トランプ氏は6日未明、大統領選での勝利を宣言した。米大統領選、トランプ氏が勝利宣言6日、米フロリダ州フォートローダーデールで、トランプ氏の演説をテレビで見る共和党支持者。（フォ