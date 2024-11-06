米３０年固定金利は６．８１％に上昇、住宅ローン申請指数は６週連続の低下＝ロンドン為替 前週分の米３０年固定金利は６．８１％と前回の６．７３％から上昇した。住宅ローン申請指数は－１０．８％と前回の－０．１％から大幅に低下。これで６週連続の低下となった。購入指数は低下に転じた。借り換え指数は６週連続の低下だった。 USD/JPY154.18EUR/USD1.0710EUR/JPY165.15