元ＤｅＮＡコーチで野球評論家の高木豊氏が６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに新規投稿。ポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を表明した阪神・青柳晃洋投手について「アメリカの方が稼げると思う」と評した。高木氏がポイントに挙げたのは投球フォームが変則的という部分。「青柳だけでなく、中川颯、高橋礼もそう。高めで空振りをとれる。対策はしてくると思うけど、なかなか簡単には打てない」と高木氏は分析