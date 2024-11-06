■世界195か国の人と乾杯しようの旅全世界195か国から来日している外国人と乾杯し“地球制覇を目指そう！”という企画。過去2回で22か国の人たちと乾杯に成功！今回は「アニメ＆マンガ文化の聖地・秋葉原」でインタビュー！スペインから来た男女2人組は『ワンピース』を強〜く愛するカップル！熊本の「ワンピースの聖地」まで訪ねたのだそう！イタリアからやって来た女性2人組はハネムーンの旅行中！彼女たちのサプライズプロポー